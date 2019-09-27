مقتل عنصرين بميليشيا ”النواصي“ في قصف جوي للعاصمة الليبية طرابلس

قتل عنصران من ميليشيا النواصي على الأقل في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو الليبي، اليوم الجمعة، على هدف عسكري يقع في قلب العاصمة طرابلس.

واستهدفت الغارة مقر العمليات الخاصة التابع لميليشيا النواصي المتشددة والمنخرطة في القتال ضد الجيش الليبي، ضمن ما يسمى عملية ”بركان الغضب“ التي تقودها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ونعت ميليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، اثنين من منتسبيها وهما ”علي الدرناوي ومروان جرناز“ اللذان قتلا في القصف الجوي.

وتتخذ ميليشيا النواصي من استراحة نجل الزعيم الراحل معمر القذافي الساعدي، الواقعة قرب مصيف السندباد، مقرًا لها بعدما سيطرت عليها عنوة أثناء عملية فجر ليبيا العام 2014.