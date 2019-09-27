الاتحاد الإفريقي يدعو لـ“تطبيق صارم“ بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى إعادة النظر في الأوضاع الحالية بليبيا، والتطبيق الصارم لحظر تصدير السلاح إليها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، ترأسها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وقال ”فكي“ للمشاركين في الجلسة: ”يتعين تأسيس آلية مشتركة جديدة تعتمد على دور إفريقي في حل مشاكل ليبيا”.

ودعا إلى ”تعزيز عملية تفاوضية شاملة على نحو فعال بما يؤدي إلى تأسيس هياكل ذات شرعية سياسية“.

وطالب رئيس المفوضية الأفريقية أعضاء المجلس بضرورة ”إعادة النظر في الوضع بليبيا، مع تطبيق صارم لحظر الأسلحة“.

ومدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الإثنين، قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي في إفادته خلال الجلسة إن ”سيادة الدول الإفريقية لا تزال للأسف تواجه تحديات“.

واعتبر أن ”التدخل الخارجي في شؤون ليبيا أدى إلى إغراق البلاد في الفوضى وتدفق الأسلحة والمجرمين في جميع أنحاء القارة“.