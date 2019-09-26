تونس تسعى للتتويج بكأس العالم للكسكسي للمرة الثالثة (فيديو إرم)

تشارك تونس في الدورة الثانية والعشرين لكأس العالم لـ ”الكسكسي“ والتي تقام في مدينة ”سان فيتو لو كابو“ الإيطالية، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.

وقال كاتب عام الجمعية التونسية لمهنيي الطبخ، الطيب بوغدرة لـ ”إرم نيوز“ إن تونس ستشارك للمرة الثالثة في كأس العالم للكسكسي، مؤكدًا أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بلدان عربية مثل المغرب وفلسطين إضافة إلى مشاركة عدة دول أخرى مثل الولايات المتحدة والسينغال، بينما ستغيب في المقابل الجزائر عن المسابقة.

بدوره كشف الطباخ التونسي رفيق التلاتلي، أن طريقة تحضير الكسكسي التونسي تختلف عن طريقة تحضيره في الجزائر والمغرب، معتبرًا أن التونسيين ابتكروا طرقًا جديدة وأضافوا البهارات والتوابل والطماطم.

من جهة أخرى، أكد الطباخ الذي سيمثل تونس في المسابقة كريم بحبح، أنهم استعدوا كما يجب للمشاركة في المسابقة، معتبرًا أن تونس ستفوز بكأس العالم للكسكسي لهذه السنة بعد أن تمكنت من الفوز في الدورتين الماضيتين.

وأكد كريم بحح أنه حاول الابتعاد عن الكسكسي التونسي التقليدي وتقديمه هذه المرة بنكهات عالمية مختلفة من المكسيك والصين و أندونيسيا وعدة دول أخرى.

وللإشارة، فقد فازت تونس عامي 2018 و2017، بكأس العالم للكسكسي متقدمة على المغرب والجزائر وعدة دول أخرى.

ويعتبر طبق ”الكسكسي“ من أشهر الأطباق وأهمها في دول المغرب العربي، وفي وقت سابق تقدمت تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر بطلب إلى اليونسكو لتسجيل أكلة الكسكسي ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي.