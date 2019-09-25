محكمة جزائرية تفرج مؤقتًا عن المعارض كريم طابو ‎

أعلنت محكمة جزائرية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج بشكل مؤقت عن المعارض كريم طابو الذي ظلّ موقوفًا منذ الحادي عشر من الشهر الجاري، بتهمة ”المساس بسمعة الجيش والتهجّم على قيادته“.

وفي أعقاب يوم طويل من مرافعات هيئة الدفاع التي ضمّت 15 محاميًا، قرّرت رئيسة مجلس قضاء محافظة تيبازة (90 كلم غرب العاصمة الجزائر)، إخلاء سبيل القائد الشاب للحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض.

وفي تصريحات لـ“إرم نيوز“، قال المحاميان جمال بن يوب وعبد الغني بادي، إنّ ”المحكمة اقتنعت بحجج فريق الدفاع، والضمانات المطروحة بشأن مثول طابو أمام القضاء“.

وشهد محيط محكمة تيبازة، فرحة عارمة بين أنصار ”طابو“ ومقرّبي القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب في البلاد، وثمّن الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي الخطوة واعتبرها ”مؤشرًا إيجابيًا لنهاية أزمة موقوفي الرأي والمساجين السياسيين“.

وتتطلع فعاليات محلية للإفراج عن 81 موقوفًا نصفهم محتجزون بغير محاكمة منذ 3 أشهر بتهمة تهديد الوحدة الوطنية؛ غداة رفعهم رايات غير وطنية في المظاهرات التي تجوب الجزائر منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي.

وفيما أفرجت محاكم في غرب وشرق البلاد عن 9 ناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، قال نور الدين بن يسعد رئيس تنسيقية الدفاع عن الموقوفين لـ“إرم نيوز“، إنّ“استمرار حبس الموقوفين تجاوز للقانون، على اعتبار أنّ 3 أشهر فترة كافية لإسقاط المتابعات أو محاكمة المعنيين، أما تركهم خلف القضبان، دون تحريك أي إجراء، فهذا غير مقبول“.

وجدّد بن يسعد، الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، التأكيد على أنّ إلحاق 40 شخصًا قبل 48 ساعة بالموقوفين الـ41 هو ”قرار سياسي، لذا نرى بطلان أي إجراء قانوني، ونطالب باستصدار السلطات لقرار سياسي يكلّل بإخلاء سبيل موكلينا“.

من جهتها، شددت المحامية فطة سادات، على“بطلان متابعة الموقوفين قضائيًا، تبعًا لانتفاء أي قرينة إجرامية“، على حد تعبيرها.

وانتقدت سادات،“تجميد ملفات الموقوفين الـ81، مع أنّه كان يجدر بقضاة التحقيق إطلاق سراحهم أو محاكمتهم، بدل ترك الأمور عالقة“.