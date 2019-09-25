المغرب.. اعتقال نجلي قياديين في ”العدالة و التنمية“ بسبب الاعتداء على شرطي

اعتقلت السلطات المغربية وليد البصري عضو شبيبة حزب العدالة و التنمية، وابن عبد الخالد البصري النائب الببرلمان عن الحزب ذاته، بعدما أقدم على الاعتداء على شرطي.

وذكر موقع ”برلمان كوم“، أن السلطات اعتقلت أيضًا رفيق البصري الابن، في الحزب سعيد ذو الكفل، ابن عبد الفتاح ذو الكفل الذي يمثل الحزب الإسلامي في أحد المجالس البلدية المحلية.

ولم يقدم الموقع تفاصيل إضافية عن الاعتداء الذي تعرَّض له الشرطي (ع.س) أثناء قيامه بواجبه الرسمي.

ولا تزال الفضائح تلاحق أعضاء الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وكان آخرها نشر وزير الشغل محمد يتيم لصورة إباحية على حسابه في ”فيسبوك“، رغم أنه ادعى القرصنة.