تونس.. الشاهد يبدي استغرابه من دعوة الزبيدي‎ له للاستقاله

عبّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من دعوة وزير الدفاع المستقيل والمترشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي له للاستقالة من منصبه.

وقال ”الشاهد“ خلال تصريح لإذاعة ”جوهرة“ المحلية:“أستغرب مثل هذه التصريحات، والشعب التونسي بحاجة إلى وحدة صفوفه وتجميعه“ وفق تعبيره.

وتابع الشاهد قائلًا:“الدعوة للاستقالة قبل 10 أيام من موعد إجراء الانتخابات عمل غير مسؤول“، معتبرًا في ذات السياق أن المطالبة باستقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة كاملة بما فيها وزير الدفاع“، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، دعا المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي رئيس الحكومة والمرشح بدوره للاستحقاق الرئاسي يوسف الشاهد، إلى ”الاستقالة من منصبه، والاعتراف بتسبّبه بتأزيم الوضع الاقتصادي، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، وتدمير الحياة السياسية والحزبية في تونس”.

وكان هذا الرد رفضًا من الزبيدي لدعوة يوسف الشاهد له بالجلوس إلى طاولة نقاش، وتوحيد الجهود لإنقاذ البلاد، ودخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل موحّد وذلك بعد خسارتهما في السباق الرئاسي السابق لأوانه.

ومنذ أن ترشّح الزبيدي والشاهد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دخل الثنائي في حرب علنية تسبّبت في القطيعة بينهما، إضافة لتبادل التهم بينهما عبر المنابر الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أوساط سياسية وإعلامية في تونس كشفت أن المرشح السابق عبد الكريم الزبيدي، يعتزم إطلاق مبادرة لتوحيد القوى الوسطية التي أخفقت في الانتخابات الأخيرة.