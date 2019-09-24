الأمن التونسي يفكك ”خلية متشددة“ متورطة بقتل شرطي

تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب التونسية من تفكيك خلية تتكون من 4 عناصر، خططوا لحادثة الطعن التي راح ضحيتها رائد بالشرطة في محافظة بنزرت شمال البلاد وكانت تستعد لتنفيذ اعتداءات أخرى تستهدف رجال الشرطة والجيش.

وكشف مصدر أمني مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية، أنه تم القبض على 4 عناصر على علاقة وثيقة بحادثة مقتل الرائد فوزي الهويملي، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى المصالح الأمنية بـ“متشدد“ في محافظة بنزرت التونسية.

وأضاف المصدر أن ”العناصر الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وهم من سكان أحد الأحياء الشعبية بالأحواز الشرقية لمحافظة بنزرت، وينشطون في مجال التجارة الموازية بالأسواق“.

وأشار إلى أنه ”تبين وفق التحريات الأمنية الدقيقة التي أجريت معهم، أنهم على علاقة وثيقة بحادثة الطعن، من خلال تكوين خلية متشددة كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات تستهدف عناصر أمن“.

من جهة أخرى كشف المصدر أنه ”تم ضبط 3 زجاجات حارقة تقليدية الصنع، إلى جانب مكونات أخرى بالمنزل الذي كان الأشخاص الأربعة يقطنون به“.

وقتل شرطي وأصيب آخر، أمس الاثنين، في عملية طعن نفذها شخص مصنف بـ“الخطير“ بمحيط محكمة الاستئناف بمحافظة بنزرت شمال البلاد.

وقالت الداخلية التونسية إن ”الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية، وإن الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء“.