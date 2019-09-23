تونس.. القضاء الإداري يرفض الطعون في نتائج انتخابات الرئاسة

أعلن القضاء الإداري في تونس اليوم الإثنين 23 أيلول / سبتمبر 2019 رفض جميع الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال مصدر في المحكمة الإدارية لـ ”إرم نيوز“ إنه بعد النظر في جميع الطعون الستة التي تم تقديمها في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أعلنت المحكمة اليوم رفضها، والإبقاء على النتائج المعلنة أوليًا، والتي حلّ فيها المترشح المستقل قيس سعيد في المرتبة الأولى ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي في المرتبة الثانية، ليخوضا جولة الإعادة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته أنّ أمام الجهات المتقدمة بالطعون آجال 48 ساعة بدءًا من اليوم لاستئناف قرار المحكمة، على أن يصدر القضاء حكمه النهائي في آجال لا تتجاوز ستة أيام، موضحًا أنه تبعًا لذلك ستجري جولة الإعادة بين القروي وسعيد (ما لم يطرأ طارئ على الحكم الابتدائي) يوم الأحد 13 تشرين الأول / أكتوبر 2019، أي بعد أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية.

يذكر آن المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة الإدارية قد تلقى 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مقدمة باسم المترشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.

وكان العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة تحدث عن أن بعض الطعون، وخاصة تلك التي تقدم بها الزبيدي، تستند إلى مؤيدات قوية وقد تُحدث المفاجأة، وهو ما لم يحصل.