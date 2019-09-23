الجزائر.. الجنرال توفيق يغيب عن المحاكمة بسبب تدهور صحته

كشف محامي القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات، الجنرال محمد مدين، المكنى ”توفيق“، ليلة الاثنين، عن تدهور الوضع الصحي للأخير، ما يدفعه للتغيّب عن ثاني أشهر محاكمة في الجزائر، منذ قضية اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف.

وقبل ساعات من بدء محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فضلًا عن القائد السابق لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى بـ“بشير“ والناشطة السياسية لويزة حنون، كشف دفاع رابع المتهمين، الجنرال مدين، أن وضعه الصحي ساء أكثر.

وقال المحامي المخضرم ميلود براهيمي، في بلاغ للرأي العام، إن موكله ”لا يستطيع الوقوف وحتى الجلوس على كرسي، وهو ما يمنعه من الحضور إلى محكمة البليدة العسكرية“.

وتابع براهيمي: ”الجنرال مدين يعاني من تدهور خطير لوضعه الصحي، منذ سقط على كتفه داخل السجن، ورغم خضوعه للجراحة في وقت سابق، إلا أن وضعه لم يتحسن، لذا تقرر إخضاعه لعملية جراحية ثانية ستجرى بشكل عاجل“.

وحذرت عائلة الجنرال مدين من أن عدم استفادة القائد الأسبق للاستخبارات من ”علاج في مستوى التمزق الخطير على مستوى الكتف، يهدد الجنرال بالغرغرينا“، كما ناشدت محكمة البليدة العسكرية لتأجيل أولى الجلسات.

وكان قاضي التحقيق العسكري أنهى التحقيقات مع الشخصيات الثلاث، وأحال ملفاتهم إلى الجهة المخولة بمحاكمتهم، وسيتابع القضاء العسكري كلاً من سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“، بعد إماطة اللثام عن لقاء مشبوه جمعهم، في 27 آذار/مارس الماضي، قبل خمسة أيام من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.