دفن جثمان ”بن علي“ يثير الجدل في تونس (فيديو إرم)‎

لم يغب الجدل الشعبي إزاء شخصه سواء أكان في الحكم، أم بعد وفاته، فالرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ترك مساحة ضئيلة من الخلاف عندما قررت أسرته دفن جثمانه خارج الوطن، هل هو عقاب لـ“بن علي“ الذي هرب، أمْ أن أبناء الوطن لم يحتفظوا بمساحة للعفو، وإن كان عن الجثمان هذه المرة؟.

ورغم أنّ جثمان الرئيس التونسي الأسبق وُري الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة غرب السعودية بعد يومين من وفاته في الأراضي السعودية، لكنّ أمر دفنه كان مثار جدل.

وفريق أول من المواطنين عبّروا في تقرير مع ”إرم نيوز“ عن تسامحهم مع الرئيس الراحل، معتبرين أنه ”أدبيًا وإنسانيًا“ وجب دفن جثمانه في الأراضي التونسية، لافتين إلى أن“زين العابدين بن علي يبقى مواطنًا تونسيًا، وُلد وتربى وعاش في تونس لسنوات طويلة وخدم البلاد وترأسها لمدة 23 عامًا، حتى وإن أخطأ بحق الكثيرين أثناء فترة حكمه“.

فريق آخر رأى أن دفنه في الأراضي السعودية،“ترك جرحًا عميقًا لدى الشعب التونسي الذي رفضه فلا يعود للوطن“، غير معترفين به كرئيس للبلاد.

وتوفي زين العابدين بن علي، يوم الخميس الماضي، في السعودية، عن سن ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وبعد 9 سنوات من سقوط نظامه إبان انتفاضة شعبية في يناير/ كانون الثاني العام 2011.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن رئاسة الحكومة قرّرت السماح بنقل جثمان الرئيس التونسي الأسبق ”بن علي“ إلى الأراضي التونسية لدفنه حال موافقة عائلته على ذلك، إلا أن عائلته أكدت أن ”بن علي“ أوصى بدفنه في المملكة العربية السعودية.