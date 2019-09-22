تونس.. الزبيدي يتجاهل الشاهد‎ في مبادرة توحيد القوى الوسطية

أكد مصدر مقرب من وزير الدفاع السابق في تونس عبد الكريم الزبيدي، أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، رفض دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانخراط في مبادرة لتوحيد القوى الوسطية بعد خيبة أمل في الانتخابات الرئاسية.

وفور إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، أفادت أوساط سياسية وإعلامية في تونس بأن المرشح السابق عبد الكريم الزبيدي، يعتزم إطلاق مبادرة لتوحيد القوى الوسطية التي أخفقت في الانتخابات الأخيرة.

وقال المصدر، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، رافضًا كشف هويته، إن الزبيدي يرفض الإدلاء بأية تصريحات منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ولم يرد على دعوة الشاهد التي أطلقها قبل يومين لتوحيد العائلة الوسطية.

وأوضح المصدر، أن“دعوة الشاهد لا تعبّر عن رغبة حقيقية في إنقاذ العائلة الوسطية، التي ينتمي إليها هو والزبيدي، بل هي محاولة لإنقاذ صورته التي تدهورت بعد مغامرة الانتخابات الرئاسية وهزيمته فيها“، وهو ما دفع الزبيدي لرفض التعاون معه.

وبدوره أكد مدير الحملة الانتخابية للزبيدي، فوزي عبد الرحمن، أن“الشاهد بدعوته الزبيدي إلى طاولة نقاش وتوحيد الجهود لإنقاذ البلاد، لم يفهم شيئًا مما حصل ولم يفهم نتائج الانتخابات“.

ومثل هذا التوصيف للوضع، من قبل عبد الرحمن رسالة مباشرة من حملة الزبيدي إلى يوسف الشاهد، الذي يبدو أنه سيواجه مزيدًا من العزلة بعد اتجاه حركة ”النهضة“ نحو التخلي عنه وبعد ضعف صدى دعوته ”لتوحيد القوى الوسطية وإنقاذ البلاد“، وفق مراقبين.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد غازل وزير الدفاع والمرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي، بعد أسابيع من القطيعة وتبادل التهم بينهما، عندما دعاه إلى ”الجلوس على طاولة الحوار، وتوحيد جهود العائلة الوسطية بهدف إنقاذ البلاد“، وفق إذاعة ”موزاييك“ المحلية.