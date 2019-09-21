بالفيديو.. جثمان بن علي يوارى الثرى في مقبرة ”البقيع“ بالمدينة المنورة

ووري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة غرب السعودية السبت، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة ”فرانس برس“، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عامًا.

وقال الشهود؛ إن بن علي ووري في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي، وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد، ودفن فيها، بحسب روايات تاريخية، أفراد كثيرون من عائلة النبي والصحابة.

وكانت عائلة بن علي الذي أسقطه الشارع في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وكان يعيش في المنفى بالسعودية، أعلنت أنه سيتمّ تشييع جثمانه السبت في المدينة المنوّرة.

وكتب صهر الرئيس كريم الغربي الذي يعيش أيضًا في السعودية في منشور على تطبيق ”إنستغرام“، السبت ”اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة“.

وكان صهره وهو مغني راب، قد أوضح في وقت سابق، أنّ بن علي ”لم يوص بدفنه في تونس“.

وتوفي زين العابدين بن علي الخميس عن 83 عامًا، وكان قد حكم تونس بقبضة من حديد على مدى 23 عامًا قبل أن يهرب إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية ألهمت شعوبًا أخرى في المنطقة.

وغاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات تشريعية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ووفق إعلان صغير نشر في صحيفة ”لابرس“ الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، سيتلقى قسم من أسرته التعازي الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة.