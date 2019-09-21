دفن زين العابدين بن علي بمقبرة ”البقيع“ في المدينة المنورة اليوم

أعلنت عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي وافته المنية الخميس الماضي، عن أنه سيتم دفنه السبت بمقبرة ”البقيع“ بالمدينة المنورة في السعودية.

ونشرت عائلة الرئيس الراحل إعلانًا بجريدة ”لابراس“ التونسية الناطقة بالفرنسية، المتخصصة في نشر مثل هذه الإعلانات، جاء فيه: ”أعلنت أرملته ليلى بن علي الطرابلسي ونجله محمد زين العابدين، وبناته غزوة، درصاف، سيرين، نسرين وزوجها كريم غربي، حليمة وزوجها عماد مدني بالوفاة وتفاصيل الفرق“.

وأضافت العائلة: ”تقام الجنازة بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة في السعودية اليوم السبت 21 أيلول/سبتمبر 2019، وسيقام موكب الفرق الأحد 22 سبتمبر بمنزل شقيقة زوجته جليلة الطرابلسي في 27 شارع أبو القاسم الشابي ، سيدي بو سعيد الشارع أمام محطة خدمة عجيل سيدي بوسعيد، من الساعة 16:00″.

وموكب ”الفرق“ هو تجمع لعائلة المتوفى في اليوم الثالث لوفاته، يتم خلاله تقبل التعازي ويُفسح فيه المجال لمن لم يتمكن من حضور الجنازة لتعزية العائلة.

وقد تم نشر هذا الإعلان ضمن ركن الإعلانات الخاصة بالوفيات، وظهرت صورة بن علي مرفقة بهذا النص، بين عشرات الإعلانات الخاصة بوفيات مواطنين عاديين.

وكانت مصادر قريبة من عائلة بن علي تحدثت أمس لـ ”إرم نيوز“ عن احتمال تأجيل الجنازة إلى اليوم السبت ”لاستكمال ترتيبات الدفن اللازمة“، وهو ما سيتم فعلًا.