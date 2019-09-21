محامي ”بن علي“: لهذه الأسباب طلب الرئيس الراحل دفنه في السعودية (فيديو إرم)

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إنه أوصى بدفنه في المملكة العربية السعودية، حيث تعيش عائلته ”الصغيرة“ التي رافقته في ”المنفى“، معللًا ذلك بأن مسألة دفنه في بلده لم تكن محل إجماع من الشعب التونسي.

وأوضح بن صالحة أن بن علي ترك وصية للتونسيين عبر رسالة صوتية ومذكرات مكتوبة عند شخص يثق به وذلك لنشرها لعموم الشعب التونسي.

وأضاف، في حوار خاص مع موقع ”إرم نيوز“، أن بن علي تحدث في رسالته الصوتية ومذكراته عن خفايا أحداث 14 يناير عام 2011، وعن الانتقال الديمقراطي وهيئة الحقيقة والكرامة، وعن المعارضين الحقيقيين الذين عارضوا نظام حكمه، وذكر شخصيات وأسماء وأحزابًا في هذا التسجيل.

وأشار في ذات السياق، إلى أن بن علي ترك الرسالة الصوتية والمذكرات عند شخص يثق به، لم يذكر اسمه، وأنه سيتم نشر التسجيل بعد موافقة عائلته، موضحًا أن الرئيس الراحل منذ أن غادر تونس نحو السعودية قرر ألا يتكلم أو يدلي بأي تصريح صحفي لأي مؤسسة إعلامية في إطار واجب التحفظ، واحترامًا للدولة التي تحميه.

وبخصوص ما إذا كان بن علي قد تابع الانتخابات الرئاسية في تونس، قال المحامي إن بن علي دخل منذ أكثر من شهرين في صراع مع المرض وكان في حالة غيبوبة ولم يكن يعي ما يدور حوله، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع بن علي منذ 3 أشهر.

وأضاف أنه كان ”لا يرد على هاتفه ولا يرد على البريد الإلكتروني أو الرسائل التي كان يرسلها إليه، لأنه كان يصارع المرض وكان في حالة صحية حرجة“.