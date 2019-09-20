بطريقة غريبة.. مغاربة يحاولون التسلسل إلى إسبانيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة ضبط 3 شبان مغاربة يحاولون التسلل إلى إسبانيا عبر التشبث بجانب عبارة ركاب.

وظهر المتسللون وهم يتشبثون بجانب عبارة ”سيوداد أوتونوما ميليلا“ العابرة للبحر المتوسط عندما وصلت إلى مدينة ”مالقة“ الإسبانية بعد رحلة استمرت 7 ساعات من شمال أفريقيا.

ومنعت السلطات الركاب، البالغ عددهم ألف راكب من النزول من العبارة، واستعدت قوات الطوارئ والغطاسين المحترفين، تحسبًا لسقوط المهاجرين غير الشرعيين في البحر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واعتقلت الشرطة الشبان، الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و16 عامًا، ونقلتهم إلى مركز الشرطة لتحديد هويتهم، بعد وصول العبارة نحو الساعة الـ7 من صباح يوم أمس الخميس.

ولا تعتبر هذه الحادثة فريدة من نوعها، فقبل عامين، اكتشفت السلطات 3 مغاربة وجزائريين مختبئين فوق محركات عبارة سريعة تسير على نفس المسار، والذي تبين أن أحدهم كان قاصرًا هرب قبل أيام من مركز لرعاية الأطفال.