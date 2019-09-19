وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

كشفت مصادر مطلعة لـ ”إرم نيوز“، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، توفي بأحد المستشفيات في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وفي وقت لاحق أكد محامي أسرة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، نبأ الوفاة قائلا: ”بن علي توفي قبل قليل في السعودية“.

وكان منير بن صالحة، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن بن علي مريض جدًا، وأنه يخضع للعلاج بعد إصابته بالسرطان قبل سنة من الآن.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في شهر كانون الثاني/يناير العام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.