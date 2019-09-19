طعن بنتائج انتخابات الرئاسة التونسية يؤجل موعد الجولة الثانية

قدّم المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، حاتم بولبيار، اليوم الخميس، طعنًا في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء.

وأودع حاتم بولبيار ملف الطعن لدى المحكمة الإدارية، وهي الهيكل القضائي الوحيد المختص بالنظر في طعون نتائج الانتخابات في تونس.

وسوف يتسبب الطعن الذي تقدم به بولبيار، في تأجيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والذي كان من المنتظر أن يكون يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2019؛ بسبب إجراءات النظر في الطعن وإصدار القرار القضائي.

ويُرجّح مراقبون أن يكون موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد البت نهائيًا في ملف الطعن الذي قدمه بولبيار.

وكان أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدوا في وقت سابق، أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون إما يوم 29 سبتمبر/ أيلول أو 6 أكتوبر/تشرين الأول أو 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019 .

يُذكر أن نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية بتونس، أفرزت صعود كل من رئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي والمترشح المستقل قيس سعيد، إلى الجولة الثانية.