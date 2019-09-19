حبس ثالث معارض جزائري في أسبوع

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر، اليوم الخميس، إيداع الصحفي والناشط فضيل بومالة رهن الحبس المؤقت.

جاء ذلك بعد ساعات من التحقيقات التي أجريت مع بومالة، في تهم تتعلق بتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وإحباط معنويات عناصر جيش بلاده.

وتشير تقارير محلية إلى أنّ اسم ”بومالة“ تردد ضمن قائمة نشطاء زاروا دولًا أجنبية خلال الأسابيع الماضية.

ويعد الصحفي بومالة ثالث ناشط جزائري يتم توقيفه في أقل من أسبوع، بعد كريم طابو وسمير بلعربي، وهما من رفقائه الذين يطالبون بمجلس رئاسي انتقالي يقود البلاد لفترة انتقالية قبل التوجه للانتخابات.