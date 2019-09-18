أحزاب موريتانية معارضة تدعو  لحوار شامل مع النظام

دعا المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود، لحوار شامل بين الأحزاب السياسية والسلطة، وبين كل الموريتانيين.

دعوة ولد مولود جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بمقر حزبه في نواكشوط، تحدث خلاله عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، والذي وصفه باللقاء الإيجابي.

وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ذو الميول اليسارية ”إن حزبه قرر الاستجابة لطلب اللقاء الذي تلقاه من الرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بهدف كسر الحاجز النفسي والسياسي الذي كان يحول دون تطبيع الحياة السياسية“.

وأكد أنه تحدث مع الرئيس حول ”ضرورة فتح تشاور شامل بين كل الموريتانيين للاتفاق على الأسس الوطنية، والإجابة على الأسئلة الكبرى المطروحة في البلاد“.

وتأتي دعوة ولد مولود للحوار، بعد ساعات من دعوة مماثلة أطلقها حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي اعتبر أن تنظيم حوار سياسي وطني، سيمكن من نزع فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأعلن الحزب تشبثه بموقف ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولكنه في الوقت نفسه أبدى استعداده للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى حل فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي يعاني منها البلد.

وكان الرئيس الموريتاني قد ألتقى في وقت سابق رئيسي الحزبين المعارضين الممثلين في البرلمان محمد ولد مولود، وأحمد ولد داداه، كما التقي زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، براهيم ولد البكاي، ورئيس حزب الصواب المعارض النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمة، بالإضافة إلى عدد من الشخصايات ورؤساء الأحزاب المعارضة التي دعمته خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.