الأردن يعلن الإفراج عن اثنين من ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين في ليبيا

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، أن السلطات المعنية في دولة ليبيا أفرجت عن اثنين من أصل ثلاثة أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام، على أن يتم لاحقًا الإفراج عن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة بحسب ما وعد الجانب الليبي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في بيان: ”إن الوزير أيمن الصفدي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الليبي محمد الطاهر سياله الأسبوع الماضي أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين لديهم“.

وأعربت الخارجية الأردنية في بيانها عن شكرها لحكومة ليبيا لاستجابتها لطلب الأردن بإطلاق سراح مواطنيه، والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى عمان مساء يوم الأربعاء عبر مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية.

وأكدت الخارجية الأردنية أنها ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي إلى أن يتم تأمين عودة مواطنها الثالث بسلام.