تفاصيل النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة في تونس

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، عقب عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج. وفي ما يلي تفاصيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح، ونسبته المئوية: منجي الرحوي: 27346 صوتًا بنسبة 0.8 %. محمد عبو: 122287 صوتًا بنسبة 3.6 %. عبير…