تفاصيل النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة في تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، عقب عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
وفي ما يلي تفاصيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح، ونسبته المئوية:
منجي الرحوي: 27346 صوتًا بنسبة 0.8 %.
محمد عبو: 122287 صوتًا بنسبة 3.6 %.
عبير موسى: 135461 صوتًا بنسبة 4 %.
نبيل القروي 525517 صوتًا 15.6 %.
لطفي المرايحي 212090 صوتًا بنسبة 6.6 %.
المهدي جمعة 61371 صوتًا بنسبة 1.8 %.
حمادي الجبالي 7364 صوتًا بنسبة 0.2 %.
حمة الهمامي: 23252 صوتًا بنسبة 0.7 %.
المنصف المرزوقي: 100338 صوتًا بنسبة 3 %.
عبدالكريم الزبيدي: 361864 صوتًا بنسبة 10.7 %.
محسن مرزوق: 7376 صوتًا بنسبة 0.2 %.
محمد الصغير النوري 4598 صوتًا بنسبة 0.1 %.
محمد الهاشمي الحامدي 25284 صوتًا بنسبة 0.7 %.
عبد الفتاح مورو: 434530 صوتًا بنسبة 12.9 %.
عمر منصور: 10160 صوتًا بنسبة 0.3 %.
يوسف الشاهد: 249042 صوتًا بنسبة 7.4 %.
قيس سعيد: 620711 صوتًا بنسبة 18.4%.
إلياس الفخفاخ: 11532 صوتًا بنسبة 0.3 %.
سليم الرياحي: 4472 صوتًا بنسبة 0.1 %.
سلمى اللومي 5093 صوتًا بنسبة 0.2 %.
سعيد العايدي: 10098 صوتًا بنسبة 0.3 %.
الصافي سعيد: 239 951 صوتًا بنسبة 7.1 %.
ناجي جلول: 7166 صوتًا بنسبة 0.2 %.
حاتم بولبيار: 3704 أصوات بنسبة 0.1 %.
عبيد البريكي 5799 صوتًا بنسبة 0.2 %.
سيف الدين مخلوف: 147351 صوتًا بنسبة 4.4 %.