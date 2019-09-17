لودريان: اجتماع وزاري بشأن ليبيا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الثلاثاء، عن اجتماع وزاري بشأن ليبيا في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، في إطار زيارة (غير محددة المدة) يجريها لودريان لمصر، لبحث قضايا وملفات إقليمية ودولية.

وكشف لودريان عن ”عقد اجتماع عن ليبيا، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية (لم يحددها)“.

وقال الوزير الفرنسي إن الأزمة الليبية تثير القلق في فرنسا ومصر، واصفًا الاجتماع بأنه أمر ملح وطارئ.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات.