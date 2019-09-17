النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة بتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميًا، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بتونس، حيث أقرت صعود كل من قيس سعيد و نبيل القروي إلى الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي.

و حصل قيس سعيد على 18.04% بينما حصل نبيل القروي على 15.58 %، من نسب التصويت في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء.

و جاء ذلك، ليبدد الشكوك التي حامت خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية إسقاط القروي على خلفية ارتكاب ”جرائم انتخابية“، ما أثار حالة من الارتباك ودفع الهيئة إلى تأجيل المؤتمر الصحفي أكثر من مرة.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي، أكد في وقت سابق، وجود تجاوزات ترتقي إلى جرائم انتخابية ستغير الترتيب في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر / أيلول الجاري.

وكان نبيل بفون قد لمّح في حديثه مع الصحفيين، إلى أنه من الممكن أن تحدث مفاجأة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.