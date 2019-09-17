الجزائر.. مسؤول قضائي بارز رهن الرقابة القضائية

أمرت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بوضع المدعي العام المعزول من محكمة سيدي أمحمد، خالد الباي، رهن الرقابة القضائية.

ولم توضح المحكمة العليا التهم الموجهة للمسؤول القضائي البارز، لكن مصادر جزائرية تحدثت عن ارتباطه بشبهات فساد تتعلق بملفات مسؤولين ورجال أعمال خلال توليه مهامه في آخر سنوات حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي مايو/أيار الماضي، قرر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، تنحية خالد الباي، وتعيين فيصل دعاس وكيلًا للجمهورية بالمحكمة التي تتولى النظر في ملفات الفساد لكبار مسؤولي رجال أعمال منظومة بوتفليقة.

وفور تعيين دعاس بمنصب المدعي العام، شهدت متابعة قضايا الفساد الكبرى وتيرة متسارعة، إذ جرى استدعاء 3 رؤساء حكومة سابقين، وهم: أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ويوسف يوسفي، وعشرات الوزراء والمحافظين وقادة كبار في جهاز الأمن.