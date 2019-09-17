شركات إيطالية وتركية تؤجر مرتزقة للقتال في ميليشيات حكومة الوفاق

كشف مصدر عسكري ليبي عن ظهور أعداد كبيرة من المرتزقة في الآونة الأخيرة تقاتل في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر في رئاسة أركان الجيش الليبي العامة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن المعارك التي جرت في الفترة الأخيرة، والتي سيطر فيها الجيش الوطني الليبي على مناطق جديدة في محوري الطويشة والرملة، قتل فيها ما لا يقل عن 30 مرتزقًا، حيث تركت جثثهم على الطرقات بعد انسحاب الميليشيات.

وأشار إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت عمل شركات إيطالية وتركية خاصة في جلب المرتزقة، وتأجيرهم لحكومة الوفاق بالساعة ومقابل أجور عالية بالدولار.

وأشار إلى أن ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق، قامت مؤخرًا بإطلاق سراح سجناء التنظيمات المتطرفة كأعضاء مجالس شورى بنغازي ودرنة وغيرها، وجندتهم ومدتهم بالسلاح والعتاد، ليقاتلوا في صفوفها، ومنهم مجرمون كانوا يقضون أحكامًا في سجن معيتيقة وغيره.

ووصف اشتباكات الطويشة والرملة بأنها كانت نصرًا للقوات المسلحة، إذ أحرزت تقدمًا مهمًا سيطرت فيه على نقاط جديدة، من أبرزها شارع الحلاق، وجامع وفندق الشريف، كما استعاد اللواء التاسع السيطرة على شوارع السويحلي الأربعة في منطقة خلة الفرجان.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات العسكرية قتلت وجرحت العشرات من عناصر الميليشيات، وكبدتهم خسائر فادحة في الآليات، وغنمت دبابة وآليتين.