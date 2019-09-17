المغرب يبرم صفقة عسكرية مع أمريكا للتزود بقنابل ”ذكية“

أبرم المغرب صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتزود بقنابل ذكية شديدة الانفجار.

وأكدت صحيفة ”المساء“ المغربية في عددها ليوم الثلاثاء، أن الجيش المغربي خصص 209 ملايين دولار لاقتناء 8000 قنبلة شديدة الانفجار، موجهة بنظام ”جي بي اس“، والتي لا تخطئ الهدف، وتستخدم في طائرات ”إف 16“.

وحسب المصدر ذاته، فإن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن هذه القنابل المتطورة ستمكن المغرب من مواجهة خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا، كما ستمكنه من تحسين قدراته الحربية للمشاركة في التحالفات والعمليات العسكرية.

وبموجب هذه الصفقة سيتلقى المغرب مجموعة القنابل الذكية، أبرزها 5810 قنابل من نوع (1-MK82) و300 قنبلة من نوع (4-MK84) و2000 قنبلة مليئة بالمتفجرات من نوع (IB).

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الإستراتيجي الأول للمملكة المغربية والمورد الأول للأسلحة.

وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر من إبرام المغرب صفقة عسكرية ”غير مسبوقة“ مع الولايات المتحدة الأمريكية للتزود بأسلحة متطورة، إذ ستتلقى المملكة بموجبها أسلحة ثقيلة عبر دفعات، ابتداءً من السنة المقبلة إلى العام 2021.