كيف تلقى الشارع التونسي صعود القروي وسعيّد؟ ( فيديو إرم)

أبدى تونسيون تفاجؤهم من نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت نتائجها التقديرية صعود كل من المرشح المستقل، قيس سعيد، و المرشح المسجون، نبيل القروي.

وأكد عدد من التونسيين في لقاءات مع ”إرم نيوز“، أن نتائج الانتخابات كانت مفاجأة بالنسبة لهم خاصة صعود المرشح المستقل قيس سعيد الذي لا يملك حزبًا سياسيًا يدعمه، في حين اعتبر البعض أن النتائج كانت متوقعة بسبب أخطاء وتجاوزات النخبة السياسية الحاكمة منذ سنوات.

ورحّب التونسيون بنتائج الانتخابات معتبرين أن الناخبين أرادوا انتخاب وجوه جديدة والقطع مع النمط الحزبي، في حين فسر آخرون لجوء التونسيين لانتخاب قيس سعيد ونبيل القروي على أنه ”انتقام شعبي من الطبقة السياسية التي فقدوا ثقتهم فيها“.

وأكد التونسيون أنه كان واضحًا في قرار الناخبين أنهم سئموا الوعود السياسية وأرادوا التغيير وتجربة وجوه جديدة.

وقال الكاتب السياسي مختار الشيباني، إن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هي ”ثورة انتخابية“، مشيرًا إلى أنه عندما يختار الشعب مرشحًا مثل قيس سعيد لايملك إمكانيات مالية ولا دعمًا حزبيًا، وقام بحملة انتخابية تقليدية فهذا يعني أن هناك نية في التغيير.

وأضاف الشيباني في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الشعب عندما اختار نبيل القروي، يكون قد وجه بذلك رسالة عاجلة إلى الطبقة السياسية التي تمادت في تصرفات لا يقبلها الشعب التونسي.