المغرب.. الحكم بسجن 4 أعضاء من ”العدالة والتنمية“ بقضية قتل طالب يساري

قضت محكمة مغربية الإثنين، بسجن 4 قياديين في حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، بقضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في 1993 بمدينة فاس، وهي القضية التي يتابع فيها القيادي البارز في الحزب عبد العالي حامي الدين.

وأصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، أحكامًا بالحبس تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر حبسًا نافذًا في حق 4 أعضاء في الحزب.

وحكمت على أعضاء الحزب توفيق الكادي وكريول عبدالواحد بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، فيما وزّعت 3 أشهر لكل من موظف عمومي وعضو آخر بالحزب، وذلك بعدما كانت قد حكمت ببراءتهم أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وبراءة المتابعين الأربعة.

واتهم دفاع المتهمين المحكمة بتوظيف القضية سياسيًا، وأعلن عن عزم المتابعين نقض الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض.

وكانت المحكمة قد أجلت في وقت سابق، القضية التي يتابع فيها القيادي والبرلماني في حزب إخوان المغرب عبد العلي حامي الدين إلى وقت لاحق، فيما يرى مراقبون أن الحكم لن يخرج عن العقوبة نفسها، التي أدين بها إخوانه الأربعة الذين توبعوا في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي بفاس.