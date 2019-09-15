سفير ألمانيا بطرابلس يعلن موعد المؤتمر الدولي حول ليبيا

قال السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، سيعقد في برلين في الفترة بين أواخر تشرين الأول/ أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

وأضاف السفير أوفتشا في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أن عملية التشاور مع ”الشركاء الدوليين الرئيسيين، بدأت“.

وتابع أنه ”بفضل العمل التحضيري المتكامل، فإن الجهود المبذولة ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي“.

وأكد أوفتشا أن ألمانيا ”تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار هناك، استنادًا إلى الخطة المكونة من 3 نقاط، والتي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن“.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدم باقتراح يهدف إلى عقد اجتماع للبلدان المعنية بالحالة الليبية، ”يكون من أولوياته ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معًا من أجل فرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية“.

ويسعى اقتراح سلامة إلى أن يعقب هذا الاجتماع الدولي اجتماع ليبي يضم شخصيات عدة بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا في إطار السلام.