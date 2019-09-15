نبيل القروي يصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية

أعلن المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي اليوم الأحد، أن الأخير وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي في تصريح للصحفيين إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير، مشيرًا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.

وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم مراكز التصويت في تونس مساء اليوم، بعد يوم اقتراع طويل في الانتخابات الرئاسية الثانية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، غير أن نتائج التصويت الأولوية ستبدأ في الظهور خلال الساعات القادمة وسنوافيكم بها أولًا بأول.

وكان رئيس هيئة الانتخابات قد دعا الناخبين الشبان في وقت سابق للتوجه إلى مراكز الاقتراع حين سجل الإقبال 27.8% فقط بحلول الثالثة عصرًا.