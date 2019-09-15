نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس

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أغلقت صناديق الاقتراع في معظم مراكز التصويت في تونس مساء اليوم الأحد، بعد يوم اقتراع طويل في الانتخابات الرئاسية الثانية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، غير أن نتائج التصويت الأولية ستبدأ في الظهور خلال الساعات القادمة وسنوافيكم بها أولًا بأول.

وستكون نتائج الانتخابات في الخارج هي أول مؤشر يظهر من هذه الانتخابات، التي يكتنف الغموض حظوظ مرشحيها.

وتشير المعلومات الأولية حسب مصادر ”إرم نيوز“ إلى خروج رئيس الوزراء يوسف الشاهد من السباق، بينما تظهر تقدمًا واضحًا للمرشح السجين نبيل القروي، الذي قال متحدث باسمه إنه وصل إلى جولة الإعادة.

وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي في تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير، مشيرًا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.

وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة ”سيغما كونساي“ لسبر الآراء: ”حصل قيس سعيد على 19.5 بالمئة، بينما حصل نبيل القروي على 15.5 بالمئة، وحل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بـ11 بالمئة، وعبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة ب 9.4 بالمئة، بينما حل الشاهد في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة والصافي سعيد بـ7.4 بالمئة“.

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