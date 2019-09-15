الانتخابات التونسية.. إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج الأولية خلال ساعات

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، مساء يوم الأحد، بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ساعات قليلة، عن النتائج الأولية، في ندوة صحفية ستعقدها بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

فيما من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.

وستكون نتائج الانتخابات في الخارج هي أول مؤشر على نتائج هذه الانتخابات التي يكتنف الغموض حظوظ مرشحيها.

وكان رئيس هيئة الانتخابات دعا الناخبين الشبان في وقت سابق للتوجه إلى مراكز الاقتراع حين سجل الإقبال 27.8% فقط بحلول الـ3 عصرًا.

وتوجه التونسيون صباح يوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات استثنائية جرى تنظيمها عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وشهدت مراكز الاقتراع عزوفًا من الشباب عن المشاركة في التصويت، وسط إقبال ضعيف في معظم الدوائر.