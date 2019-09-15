تونس.. مركز اقتراع لم يستقبل أي ناخب منذ الصباح

في واقعة وصفت بالغريبة، لم يستقبل مركز اقتراع مدينة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين أقصى الجنوب التونسي أيّ ناخب منذ الصباح، بسبب عدم وجود مواطنين في القرية التي هجرها أهلها منذ سنوات، بحسب تصريح إعلامي لرئيس المركز.

وقال المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمحافظة تطاوين، الطاهر عويني، إنّه“لم يكن يعلم بعدم وجود المواطنين، وإنّ هذا المكتب لا يمكن الاستغناء عنه إلا بقرار من الهيئة المركزية، لا سيما أن للهيئة سجلًا للناخبين يضم 29 ناخبًا؛ مما جعله يحظى بنفس الاهتمام كسائر المكاتب الأخرى، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

أما بخصوص مطالبة المئات من العاملين في الحقول البترولية بتوفير آلية للمشاركة في التصويت، فقد أكد ”عوني“ أنّ نظام عملهم بالتداول وعدم استقرارهم يجعل فتح مكاتب اقتراع خاصة بهم غير ممكن، علاوة على تسجيلهم في مكاتب أخرى في مقار إقامتهم.

وبشأن الإقبال الجماهيري، أكد أنّ الإقبال لم يكن كثيفًا في بقيّة مراكز ومكاتب الاقتراع.

وكلّف الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة تطاوين، قرابة 180 مراقبًا، جرى توزيعهم على أغلب المراكز الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات.

رصد مخلفات

وأوضح عضو الاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، أنّه جرى رصد بعض المخالفات، من بينها ”عدم تطابق الأسماء وترتيبها بين القائمة المنشورة بأحد مراكز السجل الانتخابي وداخل المكتب في مدينة تطاوين“.

كما أشار إلى رصد اكتظاظ أمام أحد مكاتب مركز ”قرطبة“ في تطاوين، مع غياب تخصيص عون من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لتسهيل تنظيم دخول الناخبين للمكتب، وهي المخالفات التي تبدو غير مؤثرة في العملية الانتخابية.

وبدأ التونسيون، اليوم الأحد، انتخاب رئيس للبلاد، بعد مرور 50 يومًا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأظهر تقرير أولي نشرته شبكة مراقبون أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بلغت 29%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بعدد الناخبين.