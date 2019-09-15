ابنة ”بن علي“ تستفز التونسيين بهذه الطريقة (صورة)

أقدمت نسرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي الأسبق، على موقف اعتبره البعض يمثل ”استفزازًا“ للتونسيين، الذين بدأوا اليوم الاقتراع لاختيار ثاني رئيس منتخب عقب الإطاحة بـ زين العابدين بن علي في العام 2011.

البداية جاءت بإدلاء ابنة الرئيس المخلوع بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حيث وثّقت العملية عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها الرسمي على ”انستغرام“.

كما نشرت نسرين صورة لها عبر ”فيسبوك“، التقطتها من داخل الخلوة أثناء التصويت الانتخابي، أظهرت من خلالها كيف قامت بإضافة اسم والدها زين العابدين بن علي أسفل القائمة ووضعت أمامه علامة.

كما أعادت ”نسرين بن علي“ نشر تدوينات تمجّد الرئيس التونسي الأسبق، وذلك بعد ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية.

واعتبر نشطاء أن الحركة التي قامت بها نجلة الرئيس الأسبق، تشكل استفزازًا للتونسيين، ومحاولة للتشويش عليهم في انتخابات ديمقراطية.

ديمقراطيتهم مغشوشة و ربيعهم أشد قسوة من الخريف و نضالاتهم وهمية و وعودهم زائفة و نفس الشعب الذي أخرجهم من السجون سيعيدهم إليها ..زين العابدين بن علي تم النشر بواسطة ‏Nesrine Ben Ali نسرين بن علي‏ في الجمعة، ١٣ سبتمبر ٢٠١٩

وقالوا إن ”ابنة بن علي روّجت رسالة مفادها، أنه لا يمكن لأحد قيادة تونس سوى والدها، وهو الذي أطاحت به ثورة شعبية العام 2011“.

وبدأ الناخبون التونسيون، صباح اليوم الأحد، التوافد على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، من بين 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية.