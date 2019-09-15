التونسيون يبدأون التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد (صور)

بدأ الناخبون التونسيون، رسميًا صباح اليوم الأحد، التوافد على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، من بين 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية.

ووصف عدد من رؤساء مكاتب الاقتراع سير العملية الانتخابية بأنّها سلسة وعادية وسط توقعات بارتفاع عدد الناخبين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتخب التونسيون اليوم الأحد رئيسًا جديدًا للبلاد في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي.

ويتوجه أكثر من 7 ملايين مسجل في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس من مجموع 24 مترشحًا.

وأدلى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز الاقتراع بمدرسة 2 مارس بسيدي بوسعيد بدائرة تونس 2.

وقال إن تونس محل متابعة من الرأي العام الدولي، مشدداً على ضرورة أن تساهم الانتخابات الرئاسية في مزيد تحسين صورة تونس بالخارج.

ودعا محمد الناصر التونسيين للتصويت والمشاركة بكثافة في اختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية الستة والعشرين داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج كانت قد بدأت باستقبال التونسيين للإدلاء بأصواتهم منذ الجمعة 13 أيلول / سبتمبر 2019، لتتواصل إلى اليوم الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2019.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي 26 مترشحًا، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج، بادر اثنان منهم إلى الانسحاب قبل ساعات لفائدة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، ليبقى العدد الإجمالي للمتنافسين 24 مترشحًا، وتكاد تنحصر المنافسة بين أربعة أو خمسة منهم، وفق مراقبين وبحسب ما تكشفه استطلاعات الرأي.