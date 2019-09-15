وفاة شادلية السبسي أرملة الرئيس التونسي الراحل

أعلنت مصادر تونسية اليوم الأحد، وفاة شادلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور للعلاج.

وأكد حافظ السبسي، ابن الفقيدة، نبأ الوفاة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، موضحًا أن وفاة والدته جاءت بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا عقب أن تم نقلها أمس إلى المستشفى العسكري حيث فارقت الحياة.

وكتب السبسي الابن في منشور عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي“.

وأضاف: ”الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة … إنا لله وإنا إليه راجعون… البقاء لله“.

وتأتي وفاة شادلية، زوجة الرئيس السابق السبسي، بعد أسابيع من وفاة زوجها، الذي ووري جثمانه الثرى بمقبرة ”الجلاز“ بالعاصمة التونسية، وسط تشييع جماهيري.