الانتخابات التونسية.. سليم الرياحي يعلن انسحابه لصالح الزبيدي

أعلن رجل الأعمال التونسي والمترشح الرئاسي سليم الرياحي رسميا مساء يوم الجمعة انسحابه من السباق الرئاسي لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.
وأكد سليم الرياحي أن انسحابه لصالح عبد الكريم الزبيدي يأتي لمصلحة وطنية وللابتعاد عن الدكتاتورية الجديدة التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد , وفق تعبيره.
وطالب الرياحي في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“ , مناصريه بالتصويت المكثف لعبد الكريم الزبيدي.
ويأتي انسحاب الرياحي من السباق الرئاسي بعد ساعات قليلة من انسحاب رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق لفائدة الزبيدي وذلك وسط توقعات بانسحابات جديدة قادمة لصالح ذات المرشح.