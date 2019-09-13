رئاسيات تونس.. إقبال مرتفع على صناديق الاقتراع في الدول العربية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، إن مكاتب الاقتراع في الدول العربية التي فتحت أبوابها أمام الناخبين اليوم الجمعة، شهدت اقبالًا مرتفعًا جدًا، والذي صادف يوم عطلة في هذه الدول.

وبين نبيل بفون، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، بأنه ”تمّ فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع في الخارج على الساحة الواحدة بالتوقيت المحلي لتونس، أي في حدود 340 مكتبًا وتبقّت فقط المكاتب في القارة الأمريكية التي تفتح أبوابها نهاية هذا اليوم.

من جهة أخرى، أكد بفون أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين اليوم الجمعة، كانت في جاكرتا وسيدني وفي مختلف الدول العربية.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، والتي ستتواصل إلى غاية يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبدأ منذ صباح اليوم الجمعة، 387 ألف ناخب تونسي في الخارج بالتوجه للإدلاء بأصواتهم في 310 مراكز اقتراع، و 390 مكتب تصويت في مختلف قارات العالم، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها تونس.

وبالتزامن مع ذلك، سيختتم المترشحون للسباق الرئاسي حملتهم الانتخابية داخل البلاد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، على أن تجري العملية الانتخابية في تونس يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتمّ الإعلان رسميًا عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بعد ذلك بيومين.

وتزامنًا مع انطلاق العملية الانتخابية في الخارج، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها حسمت موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لن تتجاوز يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفق تعبيره.

وأوضح بفون خلال ندوة عقدتها الهيئة بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي الذي ستتم فيه مواكبة العملية الانتخابية، أن ”التقليص في المدة تم بفضل مصادقة مجلس نواب الشعب على تعديل القانون الانتخابي باختصار آجال الطعن واعتبار أيام السبت والأحد أيام عمل“.