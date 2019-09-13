مصاب بالسرطان.. آخر تطورات الوضع الصحي لزين العابدين بن علي

كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن صحة بن علي مستقرة وعاد إلى منزله، بعد أن تعرض في يوم سابق إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأضاف بن صالحة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ما تم تداوله بخصوص إمكانية عودة بن علي إلى تونس غير صحيح، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بن علي يخضع لعلاج عادي نظرًا لتقدمه في السن وإصابته قبل نحو عام بالسرطان.

وأكد بن صالحة أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من ابنة بن علي، وأعلمته أن حالة والدها الصحية مستقرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن محامي بن علي قوله إن موكله يعاني من ”أزمة صحية“ وتم نقله إلى المستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011.

وكان خبر مرض زين العابدين بن علي قد تسرّب منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث كشف حينها رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق أنه تلقى أخبارًا مؤكدة تفيد بأن بن علي، مريض جدًا وأنّه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية.

وبعد ما كتبه محسن مرزوق، نشر منير بن صالحة رسالة قال إنها من بن علي، نفى خلالها تدهور صحته، وأكد رفضه توظيف وضعه الصحي من قبل السياسيين، كما أكد عزمه العودة إلى تونس.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.