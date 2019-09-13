تونس تطلق أول دليل انتخابي لذوي الإعاقة.. تعرّف على قصته (فيديو إرم)

استعدادا للاستحقاق الرئاسي الذي تعيش على وقعه تونس، أصدرت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، بالتعاون مع الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ”عتيد“، أول دليل انتخابي موجه للصم والبكم والمكفوفين.

ويعدّ هذا الدليل الانتخابي أول قاموس ويحمل عنوان “ إشارتي صوتي“، ويتضمن حوالي 200 مصطلح انتخابي بلغة الإشارة في تونس لصالح الصم والبكم، إضافة إلى تقديم الدليل المبسط بتقنية الـ“برايل“ موجه للمكفوفين.

وقال عضو منظمة ”عتيد“ سامي بن يحيى، في تصريح لـ ”إرم نيوز، إن القاموس الانتخابي تم إنجازه بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وهو يضم 200 حرف خاص بالعملية الانتخابية.

وأضاف بن يحيى، أن القاموس يهدف إلى مساعدة المكفوفين على المشاركة في العملية الانتخابية وفهم طريقة الانتخاب، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للصم والبكم لدعمهم على الحضور والمشاركة في العملية الانتخابية.

بدوره، أكد غسان صبري وهو ناشط في المجتمع المدني، أن القاموس قام بإنجازه 7 صمّ ومجموعة من الأشخاص الناطقين، من خلال ترجمة 200 كلمة بهدف مساعد الأصم على القيام بدوره الانتخابي يوم الاقتراع بصفة عادية ودون صعوبات.

وأضاف غسان صبري، أن هناك كثيرين من الصمّ والبكم لا يتقنون القراءة والكتابة، وأن الدليل الانتخابي سيساعدهم على فهم العملية الانتخابية.

من جهتها، أكدت الناشطة في المجتمع المدني إيمان عاشور، أن منظمة ”عتيد“ قامت بتوفير قاموس للمكفوفين بطريقة الـ“برايل“ لمساعدة المكفوفين على الانتخاب مثل باقي الناخبين، وفهم العملية الانتخابية بطريقة سلسة، إضافة لفهمهم طريقة رصد ومراقبة سير عملية الاقتراع.

وطريقة ”برايل“ هي طريقة للقراءة والكتابة خاصة بمكفوفي البصر، وتعتمد على أن كل حرف له نموذج خاص من البروز، يعرفه فاقد البصر عن طريق اللمس بأصابعه.