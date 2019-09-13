الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف قاعدة جوية

أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات حاولت استهداف قاعدة جوية وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان، إن ”الطائرة المسيرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية وحاولت قصف قاعدة الجفرة التي لم يلحقها أي ضرر من محاولة العدو التي باءت بالفشل كسابقاتها“.

وأضاف المركز إلى أن ”القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو“.

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية مقربة من حكومة الوفاق، إن ”آمر المحور الجنوبي والقوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطي اللواء محمد الحداد، أصدر أوامره بالتحرك تجاه قاعدة الجفرة للسيطرة عليها“.

وسيطر الجيش الليبي على قاعدة الجفرة الجوية الإستراتيجية الواقعة في قلب الصحراء الليبية عام 2017، بعد أن كانت تتخذها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق مركزًا لها.