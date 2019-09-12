محامٍ: نقل الرئيس التونسي السابق ابن علي إلى مستشفى بالسعودية بعد ”أزمة صحية“

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي: إن ابن علي يعاني ”أزمة صحية“ وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عامًا من حكم البلاد.

وتجري تونس، يوم الأحد المقبل، انتخابات رئاسية مبكرة، بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت ابن علي (83 عامًا) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة بابن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنًا عن حالته الصحية. ولم يصدر ابن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي ابن علي: ”أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن“. ولم يعطِ ابن صالحة مزيدًا من التفاصيل عن وضع ابن علي الصحي.

وفي 2011 قضت محكمة تونس على ابن علي بالسجن غيابيًا لمدة 35 عامًا بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب. وبعد ذلك أيضًا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عامًا بتهم التحريض على القتل والنهب.