قرار بحبس المعارض الجزائري كريم طابو بتهمة إضعاف معنويات الجيش

قررت محكمة ”القليعة“ في الجزائر، اليوم الخميس، حبس الناشط والمعارض كريم طابو، بعد استجوابه لساعات بتهمة ”إضعاف معنويات عناصر الجيش“.

وأتى اعتقال طابو عقب إدلائه بتصريحات حادة ضد الجيش والرئاسة، علاوة على انتماء الموقوف لأحزاب التيار الفرانكو-بربري العلماني، والذي يناصب العداء لقيادة أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، بحسب محللين.

وظل قائد الجيش يتهم قادة هذا التيار على مدار الأربعة أشهر الأخيرة، لكن نبرته أخذت نسقًا أقوى في الأسبوع الأخير، بتأكيده على ”أنّ المؤسسة العسكرية لديها معلومات مؤكدة ستكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب“.

وندد جعفر طابو شقيق الناشط الموقوف بما وصفه ”اعتقال ناشط رأي سياسي، لمجرد تعبيره عن آراء معارضة“، مبرزًا أن طابو ”مناضل يناصر منذ عقود الحريات، وينادي بدولة قانون ومؤسسات“.

وندد الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض في الجزائر بتوقيف زعيمه كريم طابو، مشيرًا إلى أنه كان يتجول في العاصمة الجزائر حين اقترب منه أشخاص أبلغوه أنهم من جهة أمنية؛ وطلبوا منه مرافقتهم.