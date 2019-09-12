الحكومة المغربية تنفي عزمها فرض التصويت الإجباري في الانتخابات

نفت الحكومة المغربية، الخميس، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية، حول عزمها فرض التصويت الإجباري في الانتخابات التشريعية لعام 2021.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي.

وقال الخلفي: ”ليس هناك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة“.

وأوضح أنه حرص على التواصل مع رئاسة الحكومة؛ للتأكد من صحة ما يروج، وقال: ”تأكدت فكان الجواب هو النفي المطلق“.

وتابع المسؤول الحكومي: ”ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة“.

يذكر أن المغرب لا يفرض التصويت الإجباري على مواطنيه، سواء في الانتخابات البلدية أو البرلمانية، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 50%، وبلغت 43% في آخر انتخابات برلمانية سنة 2016.