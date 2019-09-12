مراكز الاقتراع تفتح أبوابها مساء اليوم أمام الجالية التونسية في أستراليا

تنطلق مساء اليوم الخميس، عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية بالنسبة للجاليات المقيمة في الخارج، حيث تبدأ من مدينة سيدني الأسترالية، حسب عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ”فاروق بوعسكر“.

وبين ”بوعسكر“، بأن الاقتراع سينطلق الليلة عند الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت تونس، بينما سيكون ذلك صباح الجمعة في مدينة سيدني، باعتبار فارق التوقيت.

وسيكون المكتب الأسترالي أول مركز اقتراع يفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج، وهم الذين يفوق عددهم الـ387 ألف ناخب، سيستقبلهم 49 مركز تصويت، بينما سيكون مكتب فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية هو آخر مكتب اقتراع في الخارج يغلق أبوابه في اليوم الثالث من الانتخابات، والذي يوافق يوم الاقتراع داخل تونس في 15 سبتمبر الجاري.

وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية المبكرة انطلقت في تونس بمشاركة 26 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين، وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة ومراقبة مدى احترام المرشحين للضوابط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.