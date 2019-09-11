قائد الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستنظم في موعدها ‎

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إن ”وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب تحديد الأولويات، والأولوية التي تفرض نفسها الآن هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد“.

وأبرز المسؤول العسكري البارز أن قيادة الأركان ”على يقين بأن الرئاسيات ستكون في الآجال المحددة بفضل قوة إدراك الشعب لأجندة أطراف معروفة“، في إشارة واضحة إلى المطالبين بمرحلة انتقالية يتولى فيها مجلس تأسيسي تسيير البلاد.

وأضاف الفريق قايد صالح أن ”الأجندة أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من أجل تعطيل الحل الدستوري، هذه الأطراف المعادية تدرك جيدًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية“.

وشن نائب وزير الدفاع الوطني هجومًا حادًا على الأطراف المحلية الموصوفة بأنها ”من أذناب العصابة“ المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والتي يقول الرسميون إنها تحاول تعطيل مساعي حلحلة الأزمة.