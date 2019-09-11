مصدر عسكري: طائرة مسيَّرة تركية تدمر مروحية للجيش الليبي

دمرت طائرة تركية مسيّرة، مروحية تابعة للجيش الليبي، كانت رابضة على مهبط مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لمصدر عسكري.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“، إنّ ”غارة جوية لطائرة مسيَّرة تركية استهدفت مروحية إسعاف كانت رابضة على مهبط بمدينة ترهونة بغرض نقل بعض الجرحى إلى مدينة الزنتان“.

وأضاف أنّ ”طائرة الإسعاف استهدفت بعد هبوطها بوقت قصير وأثناء استعدادها لحمل جثامين أفراد تابعين لكتيبة العاديات التابعة للوفاق لتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم“، مشيرًا إلى أنّ ”الغارة استهدفت الطائرة وأحدثت بها أضرارًا جسيمة ولم تحدث أي خسائر بشرية“.

وذكر بيان لقوات حكومة الوفاق أنّ ”الغارة الجوية استهدفت المهبط العسكري التابع للجيش الوطني، وأشار مكتب الإعلام الحربي لعملية ”بركان الغضب“ التابع لها، إلى أنّ ”الغارة استهدفت طائرة عمودية داخل المهبط من نوع (MI8)“.