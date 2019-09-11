ما حقيقة ”الأقلام السحرية“ لتزوير نتائج الانتخابات في تونس؟ (فيديو)

نفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ما جرى تداوله بشأن إمكانية استعمال أو توفير هيئة الانتخابات أقلامًا يسهُل محو حبرها داخل خلوة مكاتب الاقتراع.

جاء ذلك بعدما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء، تفيد بأن تونس قامت بتوريد أقلام يفسخ حبرها أو ما تعرف بـ“الأقلام السحرية“، والتي يسهل من خلالها تغيير رغبات الناخبين.

وتداول النشطاء فيديو ظهر فيه شخص وهو يحاول تغيير ورقة تصويت ”وهمية“ ونجح في ذلك، حيث أكد أنه استخدم فيها ما قال إنّه ”قلم سحري“ يتمّ استعماله غالبًا لتغيير نتائج الانتخابات وهو موجود حاليًا في تونس.

أقلام لتزوير الانتخابات،،، تم النشر بواسطة ‏الحبيب التريكي‏ في الاثنين، ٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه ”لا صحة لما يروّج حول إمكانية استعمال أو توفير هيئة الانتخابات أقلامًا يسهل فسخ حبرها داخل خلوة مكاتب الاقتراع“.

وأضاف بوعسكر في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنه ”يمكن للمواطنين اصطحاب قلمهم الخاص للتصويت به يوم الاقتراع“.

وبدأ العدّ التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، حيث من المنتظر أن تنتهي الحملة الانتخابية للمرشحين اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول خارج البلاد، بينما ينطلق الاقتراع داخل البلاد أيام 13 و14 و 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يتمّ إعلان النتائج الأولية بعد ذلك بيومين.