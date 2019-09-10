طلبة الجزائر يضغطون في 4 محافظات ضد خريطة الطريق الرسمية (صور)

خرج آلاف من طلبة الجزائر، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات رافضة لخريطة الطريق الرسمية، مؤكدين استمرارهم في الضغط لحين رحيل رموز النظام، والاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي.

وفي الوقفة الطلابية 29 في الجزائر العاصمة، وبجاية ووهران، وقسنطينة، كانت شوارع وميادين المدن الأربع على موعد مع إنزال ضخم للمحتجين.

وفي مشاهد شهدت مشاركة فئات واسعة من المواطنين، كان تركيز المتظاهرين على معارضة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ورفضهم مصادقة مجلس الوزراء على تشكيل سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات.

وخلال تصريحات لمراسل ”إرم نيوز“ قال المتظاهرون نزيم وطاهر ومولود:“عليهم أن يرحلوا، هذا هو مطلبنا، أما التغني بالانتخابات واللجان وو … فهذا ضحك على الأذقان وتكريس لسياسة الأمر الواقع“.

وجاب المتظاهرون في العاصمة الجزائر ساحات الشهداء، وأودان، وموريتانيا، والوئام، وهتفوا مطولًا ضد ما أسموها ”مناورات اختطاف“ الحراك الشعبي الذي دخل شهره السابع.

وأكد الأستاذ الجامعي عثمان بجادي، والوجه النقابي أحمد سليماني، والناشطة النسوية ماسيليا عقبي، أن مواطنيهم رافضون للاقتراع، وليست استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي هي ما سيغير معنى الأشياء واتجاهها.

من جانبهم، قال المحتجون ساسي، ومحجوب، وجعفر:“نتطلع إلى تغيير جذري يشمل برلمان الحرامية، والشخصيات التي بايعت كل سياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولا تزال في الحكومة والرئاسة“.

وتحت زخات المطر التي فاجأت الحشود في شارع حسيبة بن بوعلي في قلب العاصمة الجزائر، وعد المتظاهرون بتكثيف الاحتجاجات كل يوم حتى إنضاج حل يستجيب لآمال الجماهير التي ثارت بقوة منذ 22 شباط/ فبراير الماضي.