ليبيا.. عودة الاشتباكات العنيفة لمحاور طرابلس بعد هدوء لساعات

عادت الاشتباكات العنيفة، منذ ليل الإثنين الثلاثاء، إلى أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، بعد هدوء نسبي استمر ساعات، وفق مصدر عسكري بالمنطقة الغربية.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”الجيش بدأ هجومه ليلة البارحة على أكثر من تجمع للميليشيات بمختلف محاور طرابلس“، مشيرًا إلى أن ”قوات الجيش استعملت المدفعية والهاون 120 والهاوتزر الليزري؛ مما أوقع إصابات كبيرة في صفوف الميليشيات“.

وأضاف أن ”سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن كذلك عدة غارات استهدفت تمركزات للميليشيات بمناطق الزهراء جنوب طرابلس، كما استهدف بغارات أخرى مواقع للوفاق في معسكر النقلية وكوبري الفروسية وكذلك في منطقة الخلة“.

وكان المكتب الإعلامي لقاعدة ”الوطية“ غرب طرابلس، أشار في بيان له نشر على ”فيسبوك“، إلى أن ”سلاح الجو التابع للجيش استهدف عدة تمركزات للميليشيات في مواقع متفرقة“، محذرًا ”المواطنين من الاقتراب من أماكن تمركزات الميليشيات“.

وقال مصدر طبي من ”مصحة رويال“ بمدينة طرابلس لـ“إرم نيوز“، إن ”سيارات الإسعاف نقلت عددًا من مصابي قوات الوفاق منذ فجر الثلاثاء، إضافة إلى وجود قتلى“.